На восточном побережье Австралии разбился легкомоторный самолет. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Как сообщила полиция, 69-летний пилот возил троих пассажиров на прогулку. Вскоре после взлета самолет упал в заболоченную местность к северо-востоку от Брисбена. Личности погибших устанавливаются. Напомним, на этой неделе в международном аэропорту Лас-Америкас в Доминикане разбился частный самолет, в результате погибли девять человек. Катастрофа произошла во время приземления. До этого в штате Тамилнад на юге Индии разбился военный самолет Mi-17v5, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских вооруженных сил.