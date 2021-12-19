В Бахмаче Черниговской области депутат местного городского совета на автомобиле сбил велосипедиста. Потерпевший скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Черниговской области. Сообщается, что вчера вечером произошло ДТП на улице Батуринской в Бахмаче. Водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом, после чего пытался скрыться, однако не справился с управлением и съехал в кювет. "Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу… Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса", – говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Напомним, в ноябре депутат от "Слуги народа" попал в ДТП на Одесской трассе. А до этого в Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода и пытался скрыться.