В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. На время проверки с территории вокзалов были эвакуированы все пассажиры и персонал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци". "Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", — сообщили в УЗ. На курсирование поездов минирование не повлияло. Они отправляются по графику. "Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы", — добавили в пресс-службе компании. Обновлено. По состоянию на 16:10, оба столичных железнодорожных вокзала работают в штатном режиме. Напомним, "Укрзалізниця" назначила еще шесть дополнительных поездов из Киева на новогодние праздники.