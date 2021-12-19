Овощи очень полезны и нужны для нашего организма, но в неких вариантах необходимо быть осторожнее с их употреблением. Какой овощ может причинить вред вашим почкам, рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora. Речь идет о шпинате , который мы любим добавлять в салаты, подавать к мясу, готовить из него первые блюда, пироги и так далее. Но доктор Гарсия предупреждает, что шпинат – это овощ с самым высоким уровнем щавелевой кислоты. Содержание в нем этой кислоты достигает 0,97%. Как щавелевая кислота может навредить почкам "Когда щавелевая кислота попадает в организм, она соединяется с кальцием. Не только препятствует усвоению кальция, но и образует оксалат кальция. Растворимость оксалата кальция очень низкая, что может легко вызвать камни в почках и мочевыводящих путях", – говорит медик. Как сделать шпинат исключительно полезным Но избежать этого можно, употребляя приготовленный шпинат, а не сырой. "Многие диетологи считают, что приготовление на пару и кипячение — это эффективный метод приготовления, который может снизить содержание щавелевой кислоты в шпинате на 80-90%", — добавила медик. Ранее врачи также перечислили и другие продукты, "выращивающие" камни в почках. Также мы писали о фрукте, который может снижать давление без употребления таблеток.