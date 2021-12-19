Появились фото Киева, сделанные через год после победы над врагом во Второй мировой войне. Полуразрушенный Крещатик, военные парады и вдохновенные лица молодежи – таким рисуется столица на фотографиях 1946-го года. Снимки разместили в Facebook-канале "Старые фото Киева". "Год 1946-ый. Киев. Городские хроники", — подписал альбом пользователь Александр Василенко. Фото ниже сделано на пересечении улиц Ленина (ныне – Богдана Хмельницкого) и Владимирской. Бессарабка. "Ежедневно по 5 часов без оплаты после работы киевляне расчищали город от разрушений, оставшихся после взорванного Крещатика и бомбежек. Если не выполнял трудовую повинность, то лишали продовольственных карточек", — рассказала пользователь Татьяна Ажищева. На улице Владимирской. 10 августа 1946г. Куйбышев. "Крылья Советов" (Куйбышев) – "Динамо" (Киев). В игре голкипер киевлян Анатолий Зубрицкий. Возле Оперы. 1 мая 1946г. Спортивный парад на Крещатике. Шагают студентки Киевского института физкультуры. Улица Владимирская. 7 ноября 1946 года. Военный парад на Крещатике. Гончары-Кожемяки. Улица Ладо Кецховели (ныне – Воздвиженская). Крестовоздвиженская церковь. Красная площадь (ныне – Контрактовая). Гостиный двор. Крещатик. Ранее также в сети появились одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад.