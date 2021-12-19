Зимняя рыбалка – довольно экстремальное хобби, на которое решаются самые ярые рыбаки. Скута льдом водоем – место опасное, да и несколько часов в условиях холода может выдержать далеко не каждый. Но, несмотря на такие сложности, любителей порыбачить на льду немало, ведь до лета еще много месяцев, а азарта от выуживания рыбы не хватает. Когда в Украине начнется сезон зимней рыбалки, что нельзя делать на льду, советы видавших виды рыбаков — читайте ниже в материале Styler . Когда замерзнут водоемы в Украине (прогноз) Конечно же, выходить на лед нужно, когда слой замерзшей воды на водоемах будет нужной толщины, иначе это очень опасно. Пока что в Украине не очень зимняя погода, но синоптики обещают, что в последнюю декаду декабря начнется настоящая зима с морозами днем и ночью до -10 градусов, а местами и ниже. Обычно это будет способствовать замерзанию озер и рек. Водоемы со стоячей водой само собой замерзнут быстрее, чем с проточной. Смотрите ниже прогноз погоды для Киева.

Скрин: Прогноз погоды для Киева (gismeteo.ua) Когда можно выходить на лед Не следует спешить выходить на лед после пары дней минусовой температуры. Морозы должны продержаться не день-два, а подольше. Считается, что можно смело выходить на лед, если его толщина равна не менее 7 см, но гарантированной толщиной считается толщина льда от 10 сантиметров. Места, где официально разрешено переходить водоем с одного берега на другой, должны иметь толщину не менее 15 сантиметров. Перемещаться по льду на автомобилях можно при условии, если толщина льда не менее 30 сантиметров. При этом толщина льда на водоеме может быть разной. Это связано с наличием подводных течений, которые обязательно присутствуют на больших озерах, на участках рек, где наблюдаются изгибы, а также в местах, где сливается канализация. Признаки, по которым легко определить непрочность льда Не ступайте на лед, если: Он по виду рыхлый и ячеистый, белого цвета. Если вода вытекает из лунок. Слышны характерные звуки треска и хлюпания. Лед, припыленный снегом, так же может быть опасен. Чтобы безопасно перемещаться по льду, нужно обязательно брать с собой пешню – палку для пробивания льда с заостренным металлическим концом. Прежде чем ступить, ставьте пешню. Если он с первого раза пробивает лед, идти туда нельзя. Как проверить, достаточно ли крепкий лед Оцените внешний облик ледового покрытия. Если лед ровный, без трещин и имеет голубой оттенок, то лед способен выдержать человека. Если лед, после того, как по нему начали перемещаться, выдает треск, или прогибается – возвращайтесь. Первый раз в лед нужно ступать очень осторожно. Если по льду постучать палкой и он выдает треск, или на поверхности показывается вода – не выходите на него. Если удалось пройти значительное расстояние и только потом было обнаружено, что лед может не удержать, лучше лечь на лед широко раскинув ноги и ползти по направлению к берегу. Советы опытных рыболовов Важное значение имеет одежда, основное требование к которой – не пропускать воду. Также не стоит забывать об удобной и теплой обуви и, конечно, о шапке. Наденьте термобелье вместо обычного. Необходимые для зимней рыбалки: ледоруб (пешня или бур), ящик для хранения съедобных припасов, снастей, прикормки, который в идеале должен быть хорошо теплоизолирован, стульчик для сидения. На лов рыбы следует отправляться не позднее 5 утра, именно в это время рыба ищет пищу. Например, во время рыбалки на Днепре можно поймать леща, судака, щуку, карпов, севрюгу, стерлядь, плотву, пескарей, карасей, окуней, минь и многих других. Если зимняя рыбалка для вас впервые, то следует поискать компанию опытных рыболовов. И последнее: не пейте алкоголь во время рыбалки, он не согревает, а только создает видимость. Лучше чай или кофе из качественного термоса, долго может держать тепло.