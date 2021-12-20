Шведское издание Dagens Nyheter пишет, что «ЧВК Вагнера» не выдало семьям по меньшей мере двоих погибших в Сирии бойцов документы о смерти. Журналисты нашли матерей погибших — они из Украины, женщины рассказали, что им только показали могилы сыновей, но не предоставили документов, и официально они числятся живыми.

Подробности сообщает «Дождь».

Издание обнаружило на кладбище в Ростове-на-Дону могилы четверых бойцов частной военной компании Вагнера («ЧВК Вагнера»), погибших в один день.

Один из них — Евгений Антипов родом из Одессы. Он участвовал майской бойне в Одессе в 2014 году (был противником Евромайдана). Его задержали, но он сбежал после освобождения до суда. По данным его семьи, он мог уехать на восток Украины.

9 июня 2017 года Антипов погиб в Сирии, его похоронили в Ростове-на-Дону, на его надгробном камне изображена звезда, которой, как пишет DN, отмечают могилы бойцов «ЧВК Вагнера».

Это все, что известно семье Антипова. Его мать Светлана Антипова периодически ездила в Россию, пытаясь найти информацию о смерти своего сына, но вместо этого получила угрозы от представителей Вагнера.

«Показали могилу и все. Они сказали: «Не задавай вопросов, чтобы мы могли разойтись мирно, без проблем», — рассказала она.

По словам отца отца Антипова Юрия, его сын все еще находится в розыске в Украине, официальных данных о его смерти нет.

Шведское издание обнаружило еще три могилы с отметками «ЧВК Вагнера» на надгробных камнях в Ростове-на-Дону — все четверо погибли в один день, 9 июня 2017 года.

Среди них, возможно, самых молодой боец ЧВК — 21-летний Марк, его фамилию издание не приводит. Он был родом из Харькова. Имена еще двоих погибших бойцов не называются.

Мать Марка Наталья рассказала DN, что весной 2017 года он сообщил ей о новой работе в качестве «миротворца в Сирии», при этом у него не было военной подготовки. «Он был просто пушечным мясом», — сообщила его мать.

Она тоже не присутствовала на похоронах сына — ей просто показали могилу. Действительно ли в могиле находится тело ее сына, ей неизвестно. Официальных данных о его смерти нет, поэтому в Украине он числится живым.

DN пишет, что большинство бойцов «ЧВК Вагнера» — россияне, но более 220 человек родом из стран с русскоговорящим населением, например, из Украины, Молдовы, Армении, Казахстана и Сербии.

Эту информацию издание получило из базы данных четырех тысяч бойцов «ЧВК Вагнера» с фотографиями, именами и служебными номерами. База поступила от сотрудников Службы безопасности Украины, которые несколько лет работали над ее созданием.

Издание также приводит данные молдавской разведки: по ее информации, 114 граждан Молдовы воевали в Украине «на стороне России» в составе наемнических подразделений, в том числе Вагнера.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз ввел санкции против «Частной военной компании Вагнера» из-за ее деятельности в Сирии, Ливии и Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Европейскому союзу ответом за санкции против ППК «Вагнера». При этом она добавила, что компания не подконтрольна властям России.