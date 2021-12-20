Украинка Елена Пех, которую незаконно удерживают боевики на оккупированной территории Донецкой области (Снежнянской исправительной колонии №127), находится в критическом состоянии. Женщина пережила пытки и приговорена к 13 годам по обвинению в «государственной измене».

Об этом пишет украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, Елена была задержана в августе 2018 года в Горловке. Три месяца ее держали на гауптвахте одной из воинских частей Донецка, где пытали электротоком, душили пакетом, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали признания в госизмене. 27 марта 2020 года Елена была приговорена к 13 годам тюрьмы по обвинению в «государственной измене».

После пыток у Елены стремительно развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функций 2-3 степени, варикозное расширение вен ног, хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене. Она не может передвигаться без палочки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Кроме того, женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, тяжелую стенокардию и нарушение зрения.

«Елене требуется срочная госпитализация в отделение травматологии для оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга», — пишет Денисова.

Известно, что до ареста Пех преподавала в школе немецкий, русский язык и литературу, работала в Горловском художественном музее на должности старшего научного сотрудника. Проводила экскурсии, писала научные статьи, участвовала в конференциях. В августе 2014 выехала в Одессу, где занималась переводами. Впоследствии была вынуждена вернуться в ОРДО, Дебальцево, где ухаживала за больной инсультом мама.

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