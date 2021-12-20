Журнал "Forbes Украина" обнародовал топ-25 самых умных компаний Украины. Их избрали из почти 150 частных предприятий, которые задекларировали активное внедрение процессов Research&Development (R&D). Среди организаций с наиболее развитыми подразделениями R&D – логистические, энергетические и добывающие компании, производители фармацевтической продукции, финансовые учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг, опубликованный в выпуске журнала за декабрь. Чтобы изучить R&D-процессы в Украине, Forbes анкетировал около 150 предприятий – это участники списка 100 крупнейших частных компаний, а также главные IT-работодатели страны. Результат этого исследования – список из 25 компаний, которые смогли убедительно рассказать, как наладили исследования новых продуктов», – рассказали авторы рейтинга. Собственные технологические разработки, делающие услугу или продукт уникальным на рынке Украины позволяют крупным компаниям успешно вести бизнес и идти в ногу со временем. Например, ДТЭК и Новая почта занимаются роботизацией процессов: в первом случае беспилотные дроны измеряют объемы угля на ТЭС, а во втором — доставляют почтовые отправления воздухом из одного областного центра в другой за несколько часов. Альфа-банк и Киевстар делают ставку на программные продукты, занимаясь разработкой широкофункциональных мобильных приложений и облачных сервисов, а крупнейшие фармацевтические компании страны фокусируются на биотехнологиях и расширении линейки лекарственных средств. В частности, "Дарница" в период с 2015 по 2020 год выпустила на рынок около 50 наименований препаратов, экспортируемых в настоящее время в 15 стран мира. Их эффективность была признана зарубежными учеными. "В исследовании Оксфордского университета противовоспалительное лекарственное средство "Дексаметазон-Дарница" показало эффективность в снижении риска смертности среди тяжелобольных пациентов с COVID-19", — отметили составители рейтинга. По данным справочника "Фармацевтика Украины 2021", фармацевтическая отрасль является наиболее инновационной в Украине и генерирует более 4% ВВП. В том числе благодаря непрерывной научно-исследовательской деятельности, значительно повышающей добавленную стоимость конечного продукта еще на стадии его разработки. Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года — лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.