В Сваляве (Закарпатье) 8-летний мальчик пришел в полицию и попросил найти святого Николая, который мог бы подарить его 6-летнему брату инвалидную коляску.

Об этом сообщает полиция Закарпатья.

Сотрудники полиции пообещали ему сделать все возможное и передать письменную просьбу адресату.

«Когда открыли письмо, были не только удивлены, но и изрядно умилены. Оказалось, что мальчик искренне просит Святого Николая принести подарок своему младшему 6-летнему брату, ведь ему необходима инвалидная коляска», — комментируют правоохранители.

Копы вместе с волонтерами осуществили мечту ребенка. Мальчику устроили встречу со святым Николаем, который передал его братьям подарки — не только инвалидную коляску, но и зимнюю одежду, игрушки и сладости.

https://www.youtube.com/watch?v=Smbx17fUbu4

