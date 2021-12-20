Сегодня, 20 января, столицу накрыл снегопад. В результате чего город сковали пробки утром, ситуация с усложнением движения наступила и вечером. Об этом сообщает РБК-Украина. Погода в Киеве Снегопад продолжается в городе. По данным синоптиков, такая погода продержится в столице и завтра в течение дня и ночи. По состоянию на сегодняшний день значительный покров снега уже наблюдается на улицах. Водители чистят машины от снега, а жители города фотографируют заснеженный город. Пробки в Киеве Левый Берег Сегодня затруднено движение транспорта на Броварском проспекте, ул. Евгения Сверстюка, Андрея Малышко, Харьковском и Бориспольском шоссе. Правый берег Проспекте победы, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, бульваре Дружбы Народов, ул. Крещатик, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, ул. Шелковичная, ул. Глубочицкая, ул. Вячеслава Чорновола, улицы Любомира Гузара, ул. Большая Житомирская, ул. Елены Телиги, ул. Набережно-Рыбальской, ул. Богатырская, ул. Полярная. Пробки на мостах Движение, в частности, затруднено на Южном мосту и Северном, Дарницком мосту "Метро". Пункты обогрева С сегодняшнего дня в Киеве начали работу пункты обогрева, к которым может обратиться каждый, кто нуждается в помощи. Их открыли из-за начала морозов в столице. РБК-Украина опубликовало список адресов. Рекомендации жителям В свою очередь в КГГА рассказали жителям столицы, как вести себя во время мороза, который, по прогнозам синоптиков, ударит до -13: одеваться многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна; защищать открытые участки кожи, надевать перчатки, шапку, шарф, поднимать воротник; обувь следует обивать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу; не выходить на мороз голодными. Обязательно хорошо поесть, желательно что-нибудь высококалорийное; заходить каждый час или пол часа в теплое помещение, если проводите целый день на улице; двигаться на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела; подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться; нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла; ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.