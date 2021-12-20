Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2021 установил официальный курс на уровне 27,28 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на следующем уровне: 27,2846 грн. за 1 доллар (+0,0363 грн.). При этом курс доллара на 20 декабря составляет 27,2483 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом официальный курс доллара растет третий день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 декабря 2021 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,72 гривны за евро. Прогноз По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара скорее всего будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику – 27,4 гривен.