Украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская раскрыла новые подробности громкого конфликта с бывшей коллегой по группе Викой Смеюхой. В "Светской жизни" артистка поделилась, что у них были плохие отношения с самого начала существования группы, однако она не собиралась выносить это на всеобщее обозрение. Певицы практически не общались вне работы. Из-за конфликтов Слава раз шесть пыталась уйти из коллектива. При этом Каминская признает, что действительно могла ударить коллегу, но и та поднимала на нее руку. Слава считает, что все это уже в прошлом, и не стоит его выносить на публику. "В каждом женском коллективе есть какие-то трабли, но никто не ходит и не выносит это: "Меня били!". Но она тоже меня била, когда я была беременна, и что? Я не хожу по всем недоСМИ, недоблогерам, которые считают, что они журналисты, и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью, фу. Мы работали 15 лет. Ну зачем?" – заявила исполнительница. По словам Каминской, Смеюха пыталась ударить ее, беременную, в живот. А однажды проклинала ее детей за то, что легла на ее подушку. Кроме того, экс-коллега тоже над ней издевалась – например, во время совместных интервью. "Мы на съемках, Я даю интервью. Когда меня снимают, она специально просит включить музыку, чтобы меня не было слышно. Она провоцирует, а я как дура на эти провокации ведусь", — отметила Слава.

У солисток "НеАнгелов" были напряжены отношения все 15 лет существования группы (фото: instagram.com/neangely.official) Певица добавила, что терпеть все это заставляли гонорары, которые они получали за концерты, чтобы содержать детей и помогать маме. Впрочем, звезда все же пять или шесть раз пыталась уйти из группы. "Потому что я не могла с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может, я и абьюзер, может, и занималась буллингом, но работать с тупой столько лет невозможно", – заявила Каминская. Артистка утверждает, что их ссора вроде бы не является пиаром, а идти на примирение с Викой она не собирается. "Не хочу. Разговаривать можно с человеком, который тебя понимает и у какого мозга есть. Пусть меня проклянут все его фанаты, но так оно есть. Ну посмотри на эти концерты. Там же буквы к словам, а слова в предложение… испанский стыд. То, что она говорила – аааа!" – сказала Слава. Напомним, скандал между певицами разгорелся после того, как Вика разрезала торт с изображением Славы, а затем заявила в интервью, что много лет терпела физическое насилие и абьюз со стороны коллеги. На что Каминская сначала молчала, а затем ответила на обвинения и заявила, что в ссорах была виновата и Вика, а теперь портит память о группе и пиарится таким образом.