Очередное дело против пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко превратится в фарс так же, как все предыдущие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в 2014-2019 годах руководителя Центрального штаба "ЕС" Александра Турчинова во время брифинга. "Властям было точно известно, что лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко собирается отъездить на заранее запланированные встречи с Вселенским Патриархом, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить именно в эти дни. Учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось "немедленное вручение" очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", — отметил Турчинов. Экс-секретарь СНБО также считает, что власти ведут системную борьбу против Порошенко. "Сегодня властные силовики, зависимые подконтрольные люди рассказывают о подозрении в этом сфабрикованном деле. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года в Украине полностью разрушена энергетическая безопасность нашего государства, которую обеспечил президент Порошенко и правительства в 2015, 2016, 2017 , 2018 года, когда страна не покупала российский уголь, когда страна не покупала российский газ", — напомнил Турчинов. Турчинов добавил, что после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Порошенко вернется в Украину. Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко подписал подозрение в государственной измене.