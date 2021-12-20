Бывшему президенту Украины Петру Порошенко подписали сообщение о подозрении. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя центрального штаба «Европейской солидарности» Александра Турчинова.

«Венедиктова не подписала это подозрение. Его подписал один из ее заместителей, как мне сказали, по фамилии Симоненко», — рассказал он.

По словам Турчинова, подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

«Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — заявил он.

Следователи ГБР еще 17 декабря пытались вручить 5-му президенту повестку о вызове, но он, как утверждали в бюро, их проигнорировал, после чего уехал в неизвестном направлении. После этого пресс-служба Порошенко заявила, что отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.