В Украине начались выплаты 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. При этом больше денег украинцы тратят на книги. Сейчас стало известно, какие авторы пользуются популярностью у вакцинированных людей. Об этом рассказал PR-менеджер издательства "Клуб Семейного Досуга" Иван Лопатченко в эфире "Апостроф TV". "Граждане пытаются уложиться именно в тысячу. Выбирают Наборы за 999 гривен, например, того же "Ведьмака" Анджея Сапковского — семь книг как раз обойдутся в такую сумму. Эта позиция сейчас у нас в топе продаж", — рассказал Лопатченко. Он также отметил, что сейчас продавцы пытаются сделать акционные предложения, которые вошли бы в тысячу гривен. Таким образом, они хотят привлечь дополнительных покупателей. При этом Лопатченко добавил, что украинцы в целом покупают те же книги, которые принимали и раньше. Переход на других авторов в Украине не состоялся. Популярностью пользуются книги американского "короля ужасов" Стивена Кинга, а также украинских писательниц Люко Дашвар и Светланы Талан. Кроме того, украинцы любят читать нон-фикшн, книги по психологии и саморазвитию. Лопатченко отметил, что книги по бизнесу также пользуются неплохой популярностью. Напомним, что кроме книг тысячу гривен можно потратить на музеи, театры, концерты, кинотеатры, спортзалы, ж/д и авиабилеты по Украине.

Эксперт рассказал, какие книги чаще всего украинцы покупают за "тысячу Зеленского" (видео: YouTube) Отметим, после начала выплат тысячи гривен за вакцинацию "упали" книжные сайты, не выдержав ажиотажа. Мы также писали о том, как в ПриватБанке оформить карту для выплаты тысячи гривен (подробная инструкция).