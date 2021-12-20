Суд разрешил проведение заочного расследования в отношении так называемого "младоолигарха" Сергея Курченко. Его подозревают в нанесении украинской экономике ущерба на почти 3 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову. "Именно сегодня, 20 декабря 2021 года, Киевским районным судом г. Одессы удовлетворено ходатайство прокуроров Одесской областной прокуратуры и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении так называемого "младолигарха" с орбиты президента-беглеца", — сообщила она. Как рассказала Венедиктова, следствие установило, что Курченко создал преступную организацию. В течение 2012-2014 годов он проводил фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов от оффшорных компаний, а также ввозил их в Украину вроде бы для переработки и реэкспорта. "Однако на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов", — отметила генпрокурор.