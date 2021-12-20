Используемые сегодня вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма "Омикрон". Для разработки препаратов, способных бороться с новым вариантом инфекции, потребуется время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского агентства по лекарственным средствам (ЭМА) Эмму Кук. "Первые данные показывают явное снижение эффективности существующих вакцин против covid – 19 против варианта коронавируса "Омикрон", – цитирует Кук Financial Times. Глава ЭМА добавила, что необходимо провести дополнительные исследования по повышению эффективности вакцин против штамма "Омикрон". По ее словам, для этого нужно время. Кук подчеркнула, что нельзя останавливать вакцинацию против коронавируса, даже несмотря на снижение эффективности препаратов. Она также добавила, что дополнительно следует усилить противоэпидемиологические меры. Напомним, ранее компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины защищает от варианта "Омикрон". Отметим, в Украине 18 декабря зафиксирован первый случай штамма коронавируса "Омикрон".