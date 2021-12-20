На Филиппинах уже несколько дней бушует тайфун "Рай". Он унес жизни уже 375 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Большинство смертей произошло в центральном регионе Филиппин Висаи, в частности в туристической провинции Бохол. Также пострадали не менее 500 человек, пропало без вести — 56 человек. Такое количество погибших делает "Рай" одним из самых смертоносных тайфунов, никогда не накрывавших любую страну Юго-Восточной Азии. Власти опасаются, что число жертв тайфуна может вырасти. Тайфун также нанес большой ущерб: разрушил линии электропередач, повалил деревья и повредил здания. Максимальная скорость ветра составляла 195 км/ч. Напомним, сильные ливни привели к наводнениям в Малайзии. В результате за день спасательным службам удалось эвакуировать 21 тысячу человек от последствий стихии.