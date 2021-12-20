Тепловые электростанции ДТЭК Энерго увеличили отпуск электроэнергии на 10% за 11 месяцев 2021 года, до 22,6 млрд кВт*ч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Энерго". "Несмотря на минимальную нагрузку на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, наши ТЭС продолжают поддерживать стабильную работу энергосистемы Украины. На прошлой неделе количество блоков ТЭС "ДТЭК Энерго" в работе достигало 31 из всех 38 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это рекордный , по количеству одновременно работающего в сети оборудования, показатель за последние 10 месяцев", — цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева. В компании отметили, что для обеспечения генерации такого количества электроэнергии в осенне-зимний период ТЭС "ДТЭК Энерго" используют уголь как собственной добычи, так и импортированный. "Да, за 11 месяцев этого года на шахтах компании добыли более 15,2 млн. тонн угля марки "Г". Всего в этом году запланировано добыть почти 17 млн. тонн газового угля" — подчеркнули в "ДТЭК Энерго". Там добавили, что компания продолжает импортировать топливо для нужд собственной генерации. Так, в ноябре было импортировано 100 тыс. тонн угля, а за последние три месяца – около 455 тыс. тонн. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона на сегодняшний день законтрактовано более 1 млн тонн импортного угля. Как сообщалось, запасы угля на ТЭС компании ДТЭК Рината Ахметова с начала декабря выросли на 35% – с 240 до 324 тыс. тонн. На государственных станциях запасы за этот период сократились на 15% – со 120 до 104 тыс. тонн.