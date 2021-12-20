Офис президента Украины готовит изменения в программу «еПоддержка«, ее хотят расширить, разрешив покупать лекарства для участников программы старше 60 лет.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил замглавы ОП Ростислав Шурма.

«Вносятся изменения в программу, и с середины января участники старше 60 лет смогут использовать их на покупку лекарств», – сказал он в ходе брифинга в понедельник.

По его словам, еще 10 банков изъявили желание присоединиться к программе. В настоящее время с «еПоддержкой» работают Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

Согласно программе «еПоддержка», каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений, а также на покупку книг.

Украина планирует закупить таблетки от COVID-19 «Молнупиравир». Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

Как сообщалось ранее, Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием «Паксловид». Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток.

В Украине уже вакцинировано более 40% взрослого населения.

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 марта 2022 года. Все правила по доступу к публичным местам с COVID-сертификатами, обязательства носить маски и соблюдать дистанцию остаются в силе.