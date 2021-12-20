В Украину заходит арктическое похолодание, температура воздуха опустится до 5-12 градусов мороза.

Своим прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, во вторник температура воздуха днем снизится до 3-9 градусов мороза, в Сумской и Черниговской областях до 9-12 градусов мороза. Теплее будет только на юге, но в середине недели похолодает и там. Постепенно на неделе морозы будут крепнуть и ночью будут достигать -9-16 градусов, местами -18 градусов, днем ​​-5-12 градусов.

Прогнозируется гололед. Снегопадов сильных не будет.

В Киеве завтра снегопада не будет, температура воздуха ожидается на уровне -6-10 градусов.

До пятницы будут преобладать морозы, в конце недели атмосферные фронты принесут потепление, мокрый снег с дождем и сильный ветер.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.