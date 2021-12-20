Органы, которые назначают субсидии гражданам, могут потребовать возвращения денег. Если человек не сделает этого добровольно, то обращаются в суд с иском о принудительном взыскании.

Об этом сообщила в интервью изданию «Факты» министр социальной политики Марина Лазебная.

«Если человек получал субсидию неправомерно, скрыл информацию о своем доходе, то орган, назначавший помощь, действительно может отправить письмо с требованием вернуть излишне полученные средства. Их необходимо вернуть на небюджетные счета структурных подразделений по социальной защите населения, открытые в Государственном казначействе», — сказала она.

При этом Лазебная заявила, что в том случае, если человек отказывается добровольно вернуть сумму излишне полученной субсидии, то орган, назначивший субсидию, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании таких средств.

В Украине резко уменьшилось количество семей, получающих субсидии. Без помощи оставляют самых незащищенных.

В Украине резко сократилось количество семей, которые получают субсидии — в этом году выплат лишились около 700 домовладений. Такое должно происходить в случае положительных изменений уровня жизни, но очевидно, что лучше жить украинцы не стали.

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