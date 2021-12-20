Спусковой аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркин приземлился в степи Казахстана. Посадка произошла ранним утром в понедельник, 20 декабря, в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Роскосмос". "В соответствии с программой полета Международной космической станции 20 декабря 2021 года выполнена посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-20". На Землю вернулся экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии в уведомлении. Напомним, пилотируемый корабль "Союз МС-20" отправился в Международную космическую станцию 8 декабря. Юсаку Маэдзава – японский предприниматель, основатель компании Zozo Inc. В рейтинге самых богатых жителей Японии он занимает 14-е место. Йозо Хирано работает продюсером компании Space Today. На МКС Хирано отвечал за освещение полета Маэдзавы.