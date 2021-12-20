Приближается новая зеркальная дата — 21.12 — она совпадает еще и с зимним солнцестоянием, а потому считается одним из самых энергетически сильных дней. По мнению астрологов, ретроградная Венера не ослабит влияние светил.

Об этом говорится в гороскопе, который приводит 5-tv.

Гороскопы говорят, что особо сильное воздействие зеркальной даты ощутят представители зодиакальных знаков Овна, Рака, Весов и Козерога. Но другие знаки тоже могут воспользоваться магией чисел. Для этого нужно дождаться еще одного «числового зеркала» — когда на часах будет 21.12 и загадать заветное желание

Астрологи советуют четко и ясно сформулировать свой запрос к звездам. Желание должно быть таким, чтобы его нельзя было истолковать двояко. Также не стоит использовать представившийся магический момент для причинения кому-либо вреда. Желать негатива в зеркальную дату означает, что часть темной энергии вернется просителю.

День 21 декабря подходит для наведения порядка в доме, обновления интерьера и украшения елки, избавления от всего старого и отжившего свой срок. Речь идет не только о предметах обстановки — негативные мысли, старые обиды, переживания об упущенных моментах — это тоже те вещи, от которых нужно безжалостно избавляться. Подходит день для того, чтобы планировать будущее, дарить положительные эмоции близким.

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Символом 2022 года по восточному календарю станет Черной водяной тигр. Чтобы заручиться его поддержкой, рекомендуется встречать Новый год в «счастливых» цветах. К «счастливым» цветами относятся: синий, голубой, желтый, оранжевый, серый, белый, золотой, песочный, серебристый, зеленый, черный, красный. Подбирая наряд, стоит учитывать и знак зодиака.