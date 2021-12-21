Цена на газ в Европе по состоянию на 21 декабря превысила отметку в 2100 долларов за тысячу кубометров. Это рекордное значение. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Лондонской биржи ICE. В частности, по состоянию на 16.30 по киевскому времени цена на нефть достигла отметки 2120 долларов за тысячу кубометров. Это на 23,5% выше расчетной цены на предыдущий день. Напомним, сегодня цены на газ в Европе впервые превысили 2000 долларов. Отметим, газ дорожает в связи с наступлением в Европе сильных холодов, средняя температура в декабре ожидается на 2 градуса ниже прошлогоднего. Кроме того, российский "Газпром" отказался заказывать на вторник транзит по трубопроводу "Ямала – Европа", и он перешел в реверсный режим — с запада на восток. Предыдущий исторический рекорд биржевых цен на газ в Европе был установлен в октябре, когда тысячу кубометров продавали более чем за 1900 долларов.