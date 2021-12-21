В январе нового года на экраны выйдет долгожданное продолжение Гарри Поттера, снятое к 20-му юбилею со дня премьеры культовой киноистории. В специальном эпизоде под названием "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" появятся Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Хелена Бонэм Картер и другие звезды, ставшие частью экранной сказки. На днях HBO Max представил официальный трейлер ленты, полный волшебных и увлекательных моментов, способных тронуть сердце каждого фаната "Гарри Поттера". "Поделиться старыми воспоминаниями. Создать новые воспоминания. Приходите отпраздновать чудо в честь 20-летия Гарри Поттера: #ReturnToHogwarts на Новый год", — подписали его создатели. В сутки ролик в сети Instagram оценили около 2 млн пользователей. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Harry Potter Film (@harrypotterfilm) Напомним, автора сказки-писательницы Джоан Роулинг – к участию в съемках спецепизода не пригласили. Виной тому, скорее всего, стали ее публичные высказывания о трансгендерных людях. Раньше мы писали, как сегодня выглядят и чем занимаются актеры Гарри Поттера. А также читайте, как изменилась "Блондинка в законе" Риз Уизерспун за 20 лет.