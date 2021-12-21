Медицинская маска во время пандемии находится у каждого почти в каждом кармане. При этом пользователь сети показал, как еще можно ее использовать. Видео с лайфхаками женщина опубликовала в TikTok. Для начала необходимо разрезать маску и убрать со стороны дротик.

Скриншот с видео Внутри маски есть еще одна прослойка. Его нужно вытащить и не выбрасывать, потому что он понадобится нам. Его можно использовать для протирания экрана смартфонов и прочих гаджетов. А дротиком из маски можно закручивать разные провода, например, зарядки от мобильных телефонов.

Скриншот с видео Затем возьмите кусочек мыла, который у вас остался и уложите его внутрь маски и завяжите на узелок. Далее заденьте маску с мылом на смесителе в ванной. Теперь можно мыть руки. @abdullaevauhtam Лайфхак для вас Напомним, мы писали о лайфхаках, которые помогут быстро произвести уборку в доме перед Новым годом. Специалисты придумали интересные советы, которые сделают туалет сверкающим, уберут известковый налет в душе, помогут избавиться от плесени и прочистить стоки, а также сделать зеркало идеально чистым. Мы также писали о том, как в считанные секунды порезать яйца для салата, даже если у вас нет под рукой яйцерезки.