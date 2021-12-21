Со вторника, 21 декабря в Киеве будут ограничивать въезд грузовиков из-за ухудшения погоды. Запрет начнет действовать с 17:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Так, ограничение будет действовать вечером с 17:00 до 22:00 , а также с 07:00 до 10:00 утром. Как объясняют в КГГА, это позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечит движение снегоуборочной техники. Отмечено, что ограничение будет действовать для улучшения погодных условий. О его снятии будет поставлено в известность отдельно. К водителям фур обращаются с просьбой учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты. Также городские власти обращаются к водителям с просьбой: не пользоваться личным авто во время снегопада; по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. "Автомобили, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы", — добавляют в сообщении. Напомним, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Киеве ожидается понижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до -14 градусов. Добавим, синоптики предупреждали, что сегодня погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.