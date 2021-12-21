В Украине получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса смогут также граждане с "зелеными" COVID-сертификатами, которые не являются пользователями мобильного приложения "Действие". Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма на брифинге. Чиновник отметил высокую активность украинцев, поскольку за первые сутки функционирования программы "є Підтримка" более 3,5 миллиона граждан зарегистрировались для участия в ней, чтобы получить "ководную тысячу". "Что важно — мы сделаем так, чтобы каждый гражданин Украины, сделавший полный курс вакцинации, имел возможность получить эту тысячу гривен. Безусловно, мы делаем приоритет на онлайн инструменты… но у всех будет такая возможность", — подчеркнул замглавы ОПУ. . Да, даже если у людей нет смартфона и банковской карты, то "ближе к концу следующего года" для них будут предусмотрены традиционные способы выдачи тысяч гривен, сказал Шурма. В настоящее время банками-партнерами, участвующими в государственной программе, являются Сбербанк, Монобанк, ПриватБанк, Альфа-Банк, А-Банк и Укргазбанк. При этом еще около 10 финучреждений сейчас функционируют в пилотном режиме. Некоторые банки уже начали выплачивать 1 тысячу клиентам за свой счет, не дожидаясь старта программы (19 декабря). На сегодняшний день ими было выплачено около 1,5 миллиарда гривен. Уже видны приоритеты, куда люди пускают свою "ководную тысячу" (сейчас уже было потрачено 100 миллионов гривен): на первом месте стала покупка книг, а заведения культуры и театры – на третьем. "Программа будет и дальше развиваться. Уже было объявлено, что в ближайшее время добавят категорию, куда можно потратить деньги, это лекарства для граждан в возрасте более 60 лет", — рассказал Шурма. Чиновник добавил, что со временем в программу, которая будет действовать год, добавят и другие категории.

Видео: у Зеленского высказались о выдаче тысячи гривен для вакцинированных, у кого нет "Дии" Напомним, ранее в Кабинете министров рассказали, урежут ли субсидию получателям "ководной" тысячи. Также мы писали о том, что после начала выплат бонусной тысячи гривен украинцам "упали" книжные сайты, не выдержав ажиотажа.