В Белом доме анонсировали мероприятия по борьбе со штаммом коронавируса "Омикрон". Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о них сегодня, 21 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома. "Сегодня президент Байден объявит о новых мерах по защите американцев, помощи общинам и больницам в борьбе с "Омикроном"", — говорится в релизе. Среди предлагаемых Белым домом мероприятий: мобилизация военных врачей для работы в гражданских больницах, испытывающих нехватку персонала; расширение кроватного фонда и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в ряде штатов; подготовка сотен дополнительных машин и экипажей скорой помощи; раздача по всей стране 500 млн бесплатных тестов на коронавирус. Напомним, 20 декабря в США зафиксировали первую смерть от заражения штаммом "Омикрон". Отметим, эксперты допустили, что количество случаев заболевания штаммом "Омикрон" в Украине при очередной вспышке коронавируса будет больше, чем при "дельте".