Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромиссы с Россией о праве Украины "выбирать свой путь" и вступить в блок. Он также подчеркнул, что Москва продолжает сохранять большую военную группировку на украинской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совестливый брифинг Столтенберга с премьер-министром Румынии Николае Чуке. "Мы никогда не пойдем на компромисс по поводу нашего права защищать своих союзников и права всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", — сказал Столтенберг. Он добавил, что все союзники по НАТО поддерживают общий подход к России-сдерживанию и готовность к диалогу. При этом Столтенберг отметил, что переговоры должны вестись на уважении основных принципов европейской безопасности. "Мы готовы к диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году", — уточнил генсек НАТО. Столтенберг отметил, что Россия продолжает сохранять на границе с Украиной большой военный контингент, несмотря на призывы к деэскалации. Напомним, ранее Пентагон отметил значительное наращивание Россией войск у границы с Украиной. Отметим, президент Украины Владимир Зеленский выступил за необходимость четкой временной перспективы НАТО по вступлению страны в Альянс.