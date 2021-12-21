В городе Ирпень Киевской области в частном детском саду на глазах у маленьких детей подрались директриса и воспитательница. Так, конфликт случился еще 9 декабря, а огласили его только сейчас, сообщают "Вікна-новості". На записи с видеокамер видно, как женщины кричат друг на друга и применяют силу. К тому же, в этот момент между ними пробегает маленькая девочка. Все остальные дети находились рядом в комнате. Почему возникла потасовка Воспитательница рассказала, что ссора возникла из-за задолженности по зарплате. В частности, директор не отдавала ей зарплату — 17 тысяч гривен. Также женщина не была оформлена в детском саду, а деньги получала наличными. Кроме того, она добавила, что не пошла выяснять отношения с начальницей как можно дальше от детей, потому что в других комнатах нет видеонаблюдения. В частности, она объяснила, что директор сама напала на нее во время ссоры. По словам директора, она никого не била, а только толкала воспитательницу. Она заявила, что конфликт возник из-за того, что женщина не давала повесить курточку. Драка пришлось разнимать кухарке, которая прибежала, когда услышала крик. После инцидента родители начали забирать детей из детсада и требуют вернуть средства – 6 тысяч гривен за месячный абонемент. Директор пожаловалась, что из-за скандала садик обанкротился и выставлен на продажу за 5 тысяч долларов. Ранее мы сообщали, что под Полтавой воспитатели в садике заклеивали скотчем рот девочке. Также мы писали, что в Житомире воспитательница в садике ударила ребенка по лицу.