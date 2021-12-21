Позиция Германии по поставке оборонного вооружения в Украину с приходом нового правительства не изменилась. При этом существует возможность договориться о медицинском оборудовании и машинах для эвакуации раненых. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил на полях дипломатического форума в Гуте посол Украины в Германии Андрей Мельник. "Об оружии позиция (нового правительства Германии — ред.) не изменилась. И шансы на то, что она изменится, к сожалению, минимальны. Нынешняя коалиция, в частности, "зеленые", которые являются нашими союзниками, именно в этой сфере выступают за еще более рестриктивную политику в сфере экспорта немецкого вооружения в целом. Возможны еще ограничения", – сказал Мельник. Посол выразил опасение, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Украины еще больше сузятся. Однако, отметил дипломат, есть неплохие шансы продвинуться где-нибудь по линии медицинского оборудования, бронированных автомобилей, чтобы можно было вывозить раненых. "То есть что связано с последствиями войны. Пока ситуация такова", — резюмировал Мельник. Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла лично блокировать поставки вооружения в Украину через НАТО. Отметим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что новое правительство Германии изменит свою позицию по поставкам вооружений.