Во вторник, 21 декабря, в столице Румынии Бухаресте сотни людей вышли на протесты против карантинных ограничений. Власти хотят ввести COVID-сертификаты для всех работников, без которых они не смогут присутствовать на рабочем месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР. Протестующие преимущественно без масок собрались у здания парламента. Они размахивали национальными флагами и скандировали: "Свободу!" Позже десятки человек ворвались во двор парламента, а некоторые попытались проникнуть в здание, но были остановлены правоохранителями. Активисты против ужесточения карантинных норм. Новое коалиционное правительство Румынии обсуждает законопроект, который потребует от людей, приходящих на работу, предъявлять "зеленые" сертификаты. Они подтверждают полную вакцинацию, излечение от COVID-19 или отрицательный тест. Их хотят ввести в начале 2022 года. Этот законопроект призван, чтобы остановить распространение коронавирусных инфекций и предотвратить новый крах системы здравоохранения страны. Карантин усиливается в стране с конца октября. Однако рост ежедневных случаев COVID продолжается. В Румынии проживает 19 миллионов человек, но только 40% (7,7 миллионов человек) получили две дозы вакцины от COVID. Около 2 миллионов из них также получили бустерную дозу, которая считается необходимой для борьбы с вариантом Омикрон. Напомним, 20 декабря Румыния ужесточила правила въезда. Для пересечения границы страны нужно будет, в частности, заполнить цифровую анкету.