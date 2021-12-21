Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за III квартал 2021 года. Расходы составили 957,5 млрд. грн., что на 9,0% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата. По данным статистического ведомства, крупнейшей статьей расходов за квартал были "Продукты питания и безалкогольные напитки" – 41,0%. Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 12,2%. На "алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,7% расходов. Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 9,4%, на "Здравоохранение" — 6,1%, на "Одежду и обувь" — 5,1%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" — 3,8%, на "Отдых и культуру" — 3,8%, на "Связь" — 2,7%, на "Рестораны и отели" — 2,8%, на "Образование" — 1 ,3%, на "Различные товары и услуги" – 4,1%. Напомним, средняя энергетическая ценность суточного рациона питания украинцев в 2020 году составила 2862 ккал в сутки. Это на 3% меньше, чем в 2019 году (2951 ккал).