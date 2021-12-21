Стоимость жилья, которое приобреталось за счет кредитных средств в ІІІ квартале, была на 14% выше, чем год назад. Рынок разогревается, но о ценовом пузыре сейчас речь не идет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой устойчивости, декабрь 2021 года" Национального банка Украины. Как отмечается в отчете, осенью этого года цена недвижимости в новостройках в гривне росла в пределах 10-15% р/с. Цены на жилье на вторичном рынке растут в среднем на несколько процентных пунктов быстрее. Рост цен является следствием действия набора факторов, несколько отличающихся в зависимости от сектора рынка недвижимости, добавили в НБУ. На рынке новостроек ключевым фактором роста цен является себестоимость строительства. В октябре цены жилищного строительства выросли на 16% г/г. Эти цены по-прежнему росли быстрее стоимости жилья. "Рост себестоимости долго не отражался в ценах на жилье. Прежде всего — из-за вялого состояния рынка в кризисный период. Пока застройщики не могли переложить свои более высокие расходы на потребителей, из-за довольно слабого спроса, они работали с низкой маржинальностью. Определенное оживление спроса позволило. застройщикам отреагировать на рост себестоимости более высокими ценами на жилье", — говорится в документе. По данным НБУ, цены на вторичном рынке движутся параллельно с ценами новостроек и выше на размер премии за готовность жилья, соответственно ниже риски и более высокую ликвидность. Основным драйвером цен на вторичном рынке недвижимости в настоящее время является спрос и ожидание его оживления из-за роста доходов домохозяйств. Дополнительным двигателем этого сегмента есть ипотечное кредитование. Доступ к кредитным средствам, безусловно, подпитывает покупную активность. Пока доля сделок на рынке жилья, финансируемых за счет кредитов, мала, ипотека прямо не определяет ценовую динамику. В то же время, с середины 2020 года вместе со стартом активного ипотечного кредитования корреляция между ценой жилья и объемами кредитов заметно возросла, отметили в НБУ. Напомним, по данным Госстата, в III квартале 2021 г. цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 15,8%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.