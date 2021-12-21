Верховный суд Европейского Союза постановил во вторник, 21 декабря, что рейс должен считаться отмененным с юридической точки зрения, если он был перенесен на более часа. Теперь пассажиры смогут претендовать на компенсацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News. "Суд постановил, что "рейс должен считаться отмененным" в случае, если действующий авиаперевозчик переносит этот рейс вперед более чем на один час", — пишет издание. СМИ отмечает, что в случаях, когда рейс переносится вперед на значительный промежуток времени, это влечет право на компенсацию. Например, из-за "запоздавшего сообщения о переносе рейса" — авиакомпании обязаны выплатить компенсацию в размере 250-600 евро, в зависимости от расстояния. Кроме того, авиакомпании теперь не смогут уменьшать размер компенсации на 50%, основываясь на том, что они предложили пассажиру поменять маршрут. Напомним, 2 декабря Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении между странами, что создает возможность регулярных прямых авиарейсов, сообщается на сайте МИД Украины.