Власти Таиланда восстановят обязательный карантин для иностранных туристов. Путешественники должны будут пройти карантин в отеле от 7 до 10 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Также в стране приостановят программу "песочница", в рамках которой туристы должны оставаться в одном месте, но могли покидать свое жилье. Правила продолжат действовать только на курортном острове Пхукет. Ранее в стране действовала программа для туристов Test and Go. Путешественники должны были пройти тестирование на коронавирус по прибытии. Они были свободны, если результат был отрицательный. Пока программа также отменена. "После 21 декабря новых регистраций для Test and Go не будет, только карантин или "песочница" Пхукета", – заявила заместитель официального представителя правительства Рачада Дханадирек. Объявление об усилении карантина для туристов было сделано на следующий день после того, как Таиланд сообщил о первом случае местной передачи варианта "Омикрон". Напомним, 21 декабря в столице Румынии Бухаресте сотни людей вышли на протесты против карантинных ограничений. Власти хотят ввести COVID-сертификаты для всех работников, без которых они не смогут присутствовать на рабочем месте.