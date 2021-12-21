В Киеве коммунальщики опять опозорились своими действиями. В этот раз они клали асфальт в снегопад, начавшийся 20 декабря. Видео опубликовали в соцсетях очевидцы. "В Киеве выпал снег – пора класть асфальт", — подписал видео автор. Он не уточнил, где именно увидел подобную картину. Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика. В комментариях к записи куча возникла масса гневных комментариев по поводу такой ситуации. Киевляне не понимают логики таких действий дорожников. Примечательно, что мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что после начала снегопада на улицы столицы вышли около 300 единиц спецтехники КП "Киевавтодор". При этом он не отмечал, что часть из них заключала асфальт. Как мы писали ранее, в центре Киева посреди дороги асфальт начал проваливаться прямо на глазах.