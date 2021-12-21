Всемирная организация здравоохранения обновила список вакцин для экстренного применения. К нему добавили препарат, разработанный компанией Novavax и Коалицией по инновациям в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) — Nuvaxovid. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ. Добавим, что 17 декабря ВОЗ также одобрила экстренное применение и препарата Covovax, производимого в Индии по лицензии американской компании Novavax. Как Covovax, так и Nuvaxovid – являются двухкомпонентными препаратами, которые необходимо хранить при температуре охлаждения от 2 до 8 градусов. Напомним, РБК-Украина также писало о том, что фармацевтическая компания Novavax планирует разработать вакцину против штамма "Омикрон" к началу 2022 года.