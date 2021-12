Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс не исключает, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году. Этому может помочь новый штамм коронавирус «Омикрон».

У себя в Twitter он пишет, что к «Омикрону» нужно отнестись серьезно, даже если он не такой опасный, как «Дельта»:

«Omicron распространяется быстрее, чем любой вирус в истории. Скоро это будет во всех странах мира… Если и есть хорошие новости, так это то, что Omicron распространяется так быстро, что, когда он становится доминирующим в стране, волна там должна длиться менее трех месяцев. Эти несколько месяцев могут быть плохими, но я все же верю, что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году».

If there’s good news here, it’s that omicron moves so quickly that once it becomes dominant in a country, the wave there should last less than 3 months. Those few months could be bad, but I still believe if we take the right steps, the pandemic can be over in 2022.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021