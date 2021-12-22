Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом авиалайнере «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс МН17, требует приговорить четырех обвиняемых – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко – к пожизненному заключению.

Такое наказание попросила в среду в суде прокуратура Нидерландов во время оглашения обвинительного заключения. Чтение документа длилось три дня, пишет Интерфакс-Украина.

«Убийство и создание условий для аварии самолета, приведшей к смерти всех находившихся на борту – это серьезное преступление… Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко за то, что совместно стали причиной аварии самолета, повлекшей за собой смерти, и убийство 298 находившихся на борту людей – чтобы всех приговорили к пожизненному заключению», — зачитала прокурор Манон Риддербекс.

Кроме того, обвинение просит суд отдать распоряжение об их аресте. Она отметила, что еще в начале судебного процесса было сказано, что если они будут приговорены к этому виду наказания, то есть сомнения, что они смогут его отбыть:

«Гиркин, Дубинский и Пулатов живут в России, которая не производит экстрадицию своих граждан. Где проживает Харченко – нам неизвестно. Однако это не значит, что они продолжат избегать своей ответственности навсегда. Никто не знает, что произойдет в будущем. Если суд вынесет приговор, мы сделаем все, чтобы он вступил в силу в Нидерландах или за пределами страны».

Напомним, летом 2018 года МИД Нидерландов заявил об отсутствии доказательств вины Украины в крушении малазийского Боинга MH-17 над Донбассом в 2014 году.

В Нидерландах следователи показали на пресс-конференции обломки российской ракеты, из которой сбили малайзийский Boeing MH-17 над Донбассом.