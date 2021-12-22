Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет заочно арестован по решению суда. Напомним, его подозревают в растрате более 8 млрд грн.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

«22 декабря суд избрал бывшему главе «ПриватБанка» меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение об его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что в ноябре Дубилет заявлял, что находится в Израиле и ни от кого не скрывается. По его словам, он не получал подозрений от НАБУ. В НАБУ уверяют, что подозрение было объявлено по почте.

Высший антикоррупционный суд Украины 2 июня разрешил заочно арестовать бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета, который фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.