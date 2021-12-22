Автомобилистам рассказали об основных правилах езды в снегопад и гололедицу. Также водителей просят соблюдать правила дорожного движения и следить за технической исправностью автомобиля. Об этом сообщает The Sunday Times Driving. Очистите автомобиль от снега Сначала на машине нужно очистить лобовое стекло, боковые окна и наружные зеркала заднего вида. Важно счистить снег с крыши автомобиля, ведь он может скатиться на лобовое стекло во время движения. Следите за техническим состоянием Необходимо всегда убедиться, что автомобиль находится в рабочем состоянии. Также эксперты советуют обращать внимание на состояние шин, исправность тормозов и работоспособность фар. Необходимо ехать как можно медленнее Большая скорость во время гололеда увеличивает риск потери управления. Занос транспортного средства часто предполагает, что машина ехала слишком быстро для этих условий. Во время заноса необходимо выруливать в сторону заноса Если автомобиль начал скользить, то водителям рекомендуют выпрямить транспортное средство в заносе. Это поможет вернуться в предыдущее направление движения. Соблюдайте дистанцию Как известно, тормозной путь на снегу и льду значительно увеличивается. В частности, в условиях гололеда он может быть в 10 раз длиннее. Поэтому крайне важно соблюдать дистанцию. Избегайте резких маневров Резкое торможение или движение в сторону в условиях гололеда грозит ДТП. При повороте вперед снижайте скорость, осторожно нажимая тормозную педаль. Резкое ускорение на выходе из поворота может привести к пробуксовке колес и заносу. Раньше мы сообщали, как безопасно ездить во время снегопада. Также мы писали, что эти простые советы помогут экономить бензин в любое время года.