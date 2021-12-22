Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, рассекретившая причину слез и громкого скандала с мужем, тронула сеть нежной фотосессией с полугодовалым сыном Михаилом. Атмосферными снимками молодая мама поделилась в Instagram. Судя по всему, пара помирилась и у них все налаживается. На фото Екатерина позировала вместе с малышом, держа его на руках или подняв в воздух. Блогер выбрала для съемки эффектное облегающее чёрное платье в пол с обнаженными плечами и небольшим шлейфом. Маленького Мишу она нарядила в милый черный комбинезон. "Еще немного фото из нашей съемки. Мама и сын", — подписала кадры Репяхова.

Екатерина Репяхова снялась в атмсоферной фотосессии с 6-месячным сыном (instagram.com/repyahovakate) Подписчики девушки начали умиляться сладкому малышу и не в первый раз отметили, что он очень похож на своего знаменитого отца. Вауу! Очень красивые Классирующий Не могу смотреть спокойно на лицо Миши, я вижу Виктора все время Счастливы вместе! Мама красавица, сынишка лапуся Какой же Мишка милашный, вы такая красивая и нежная мама Как хорошо, что Вы есть у него, а он есть у Вас – это самое главное! Такие счастливые Какой же он сладенький Хорошенький Очень мило!!! Ой как красиво Мишутка такой усмешливый Вы прекрасны, Катюша Какой же сладкий малыш Копия папка Напомним, ранее супруга Виктора Павлика высказалась о конфликте с мужем и заявила, что ей не стыдно рассказывать об этом.