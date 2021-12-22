Оккупированный Крым накрыли обильные снегопады. Оккупационные власти рассчитывают, что благодаря осадкам пополнятся запасы воды в местных водохранилищах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. Как заявил так называемый "замгубернатора" оккупированного Севастополя Николай Жигулин, осадки помогут пополнить Чернореченское водохранилище. "42 млн кубометров у нас в водохранилище есть плюс выпавший в горах снег. Это благоприятно повлияет на ситуацию с водоснабжением", — отметил он. Также сообщается, что оккупационные власти надеются на то, что благодаря снегопадам улучшится ситуация с водой летом. Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что исключает возможность возобновления подачи днепровской воды в Крым. По ее словам, это незаконно. Отметим, что предыдущий министр по вопросам реинтеграции временно Алексей Резников говорил, что Украина может подать воду на полуостров в случае гуманитарной угрозы украинцам. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вся ответственность в обеспечении жителей Крыма питьевой водой лежит на России. При этом Украина приложит максимум усилий для того, чтобы РФ привлекли к международно-правовой ответственности за оккупацию полуострова.