Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара, который вспыхнул помещении гостинично-ресторанного комплекса в селе Садовое Винницкого области.

Как сообщает полиция, пожар начался на шестом этаже.

Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 54 ребенка.

По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных травм погибла девушка. Информация о ней устанавливается. Еще два человека — 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Следственным управлением ГУНП в Винницкой области начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.



