Материальное положение для 50% украинцев ухудшилось в 2021 году, изменений не почувствовали — 40%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

14% респондентов ответили, что их чувство уверенности в будущем улучшилось за последний год, для 30% – оно не изменилось и для 53% – ухудшилось. По мнению большинства, политическая и экономическая ситуация в Украине ухудшилась за последний год: так ответили 63% и 70% соответственно. Около 20% считают, что ситуация не изменилась, для 12% – улучшилась политическая ситуация, для 8% – экономическая.

Аналитики отмечают, что несмотря на скептические ответы, по сравнению с декабрем 2018 года, оценки политического и экономического положения несколько улучшились.

Дороги и цифровые технологии – сферы, где украинцы увидели наибольшее улучшение за последний год. Более 60% опрошенных украинцев отмечают, что дороги стали лучше. Положительные сдвиги в цифровых технологиях в государственной сфере (приложение Дія) отметила почти половина опрошенных (28% затруднились оценить).

Одновременно с этим, украинца считают, что ухудшилась ситуация с образованием, здравоохранением и безопасностью на дорогах:

«Что касается международного имиджа Украины, улучшение увидели 20% (28% – отсутствие изменений, 40% – ухудшение), безопасности на дорогах – 19% (34% – отсутствие изменений, 41% – ухудшение), качества медицинского обслуживания – 17% (31 % – отсутствие изменений, 45% – ухудшение), качества образования – 12% (28% – отсутствие изменений, 40% – ухудшение)».

Около половины опрошенных не увидели изменений в борьбе с коррупцией за год (37% отметили об ухудшении) и решении вопроса войны на Донбассе (34% отметили об ухудшении).

Также большинство указали на отсутствие изменений в таких областях, как стабильность курса гривны, свобода слова и демократия.

При этом большинство ощутили ухудшение в ситуации с тарифами на коммунальные услуги (80%) и с ценами на основные товары и лекарства (90%).

Около половины опрошенных говорят, что в Украине сложно найти работу, а качество предоставления жилищно-коммунальных услуг оставляет желать лучшего.

Как сообщалось ранее, если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то 24,2% украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. В октябре общая смертность по сравнению прошлым годом выросла на 25,8%.