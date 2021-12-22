Мнения украинцев по поводу обоснованности текущего курса гривны разделились. Считают его заниженным по отношению к доллару 28% опрошенных, завышенным – 19% респондентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research&Branding Group. Соответствующим реалиям валютного рынка курс гривны считается 22% опрошенных. Впрочем, треть респондентов (31%) по данному вопросу не смогли определиться. По сравнению с прошлым годом заметно уменьшилось количество тех, кто считает курс гривны завышенным – на 8% уменьшилось количество тех, кто считает переоцененность гривни значительным и на 1% – незначительным. Зато число тех, кто считает гривну в разной степени недооцененной практически не изменилось. На 6% увеличилось количество тех, кто считает обоснованным курс гривны. Опрос компании Research & Branding Group проводился с 14 по 25 октября 2021 среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная ошибка выборки не превышает 2,4%. Напомним, осенью 2021 год для хранения денежных сбережений наибольшим доверием украинцев пользуется доллар США (40%). Вдвое меньше украинцы доверяют евро (19%). Национальной валюте гривни доверяет каждый десятый житель Украины (10%).